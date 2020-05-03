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صالح المسماري: القبائل الليبية مستعدة لقتال تركيا ومستمرة في دعم القوات المسلحة لتحرير البلاد من الإرهابيين

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف اللواء صالح المسماري، إن القبائل الليبية مستعدة لقتال تركيا ومستمرة في دعم الجيش لتحرير البلاد من الإرهابيين.

وأضاف، المسماري ، في تصريحات صحفية،اليوم الأحد، أن الليبيين التفوا حول القوات المسلحة لمحاربة الأتراك وإسقاط الاتفاق السياسي الملغم الذي مكن للاستعمار التوغل في ليبيا.

وتابع المسماري، أنه ربما نلجأ لتجنيد كافة شباب القبائل وشيوخها لمساندة القوات إذا لم تكف تركيا عن محاولتها احتلال البلاد ووقف الانتهاكات الإجرامية التي ترتكبها تنظيمات القاعدة وداعش والإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن كافة القبائل الليبية ومختلف فئات الشعب تدافع عن وطنها ضد الجرائم التي ترتكب في حقه، وتقف أمام أطماع تركيا في الثروات الليبية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كانت المليشيات علي وشك أعلان الهزيمه والأستسلام للجيش ولكن الجيش أمد في عمرها ومنحها فرصه للتعافي فأين جيشنا من المعلومه التي تقول اول خطوه علي طريق احراز النصر هي معرفة أمكانيات العدو الحد من أستزادتها والحد من تطورها فهل جيشنا حد من أستزادتها أو حد من تطورها بالله خلي ساكت لازالت النظره المستقبليه وتقدير حجم المخاطر لدي جيشنا ما هيش بالحجم المطلوب فكيف لجيش كان يملك السيطره الجويه علي كامل الغرب الليبي أليس كان من الاجدر به تعطيل المطارات التي تقع تحت سيطرة المليشيات حتي لا تستخدمها المليشيات في أستقبال الدعم القطري والتركي ولكن الجيش تساهل في التعامل مع مطارات التشكيلات الارهابيه واليوم اصبح الجيش من تصدير الضربات للعدو الي تلقيها من العدو ومن يريد منك ان يغطي عين الشمس بالغبال هذا شئ فالغبال عندك وذيك الشمس أمامك غطي بحيل ما تقدر

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