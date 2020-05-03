صالح المسماري: القبائل الليبية مستعدة لقتال تركيا ومستمرة في دعم القوات المسلحة لتحرير البلاد من الإرهابيين

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف اللواء صالح المسماري، إن القبائل الليبية مستعدة لقتال تركيا ومستمرة في دعم الجيش لتحرير البلاد من الإرهابيين.

وأضاف، المسماري ، في تصريحات صحفية،اليوم الأحد، أن الليبيين التفوا حول القوات المسلحة لمحاربة الأتراك وإسقاط الاتفاق السياسي الملغم الذي مكن للاستعمار التوغل في ليبيا.

وتابع المسماري، أنه ربما نلجأ لتجنيد كافة شباب القبائل وشيوخها لمساندة القوات إذا لم تكف تركيا عن محاولتها احتلال البلاد ووقف الانتهاكات الإجرامية التي ترتكبها تنظيمات القاعدة وداعش والإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن كافة القبائل الليبية ومختلف فئات الشعب تدافع عن وطنها ضد الجرائم التي ترتكب في حقه، وتقف أمام أطماع تركيا في الثروات الليبية.