وليامز تطالب السلطات في ليبيا بتقديم المعتدين على الصحفيين للعدالة

أدانت البعثة الأممية لدى ليبيا اليوم الأحد، كافة الاعتداءات

على الصحفيين، داعية الجهات إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة داعية إلى الجهات المعنية

في ليبيا إلى حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضمان حقهم في حرية الرأي

والتعبير، وذلك يشمل الحق في البحث عن المعلومة وتلقيها ونقلها إلى العامة.

جاء ذلك في رسالة للمبعوثة الأممية المؤقتة ستيفاني وليامز

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأوضحت وليامز، أن تهديد الصحفيين واحتجازهم لمجرد أدائهم

واجبهم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويتناقض مع الالتزام بضمان بيئة مواتية

لوسائل الإعلام.

وأكدت وليامز على أن الصحافة الحرة أمر بالغ الأهمية في توفير

الحقائق والمعلومات والتحليل وتحميل القادة المسؤولية ونقل الحقيقة للسلطة.

