بسبب تداعيات أزمة كورونا.. الطيران الليبي يخسر أكثر من 70 مليون دينار

أعلن عز الدين المشنون، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي، أن حجم خسائر قطاع الطيران بسبب تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية تخطى 70 مليون دينار.

وطالب «المشنون»، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، الحكومة بالتدخل ودعم شركات الطيران المملوكة للدولة عن طريق «القابضة» من بينها الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وشركة الخدمات الأرضية «المناولة» وشركة خدمات التموين.

وأكد أن الخسائر تشمل توقف حركة الطيران في موسم مهم للغاية وهو موسم العمرة الذي تنشط فيه حركة الرحلات، بالإضافة لخسائر المرتبات وخسائر الصيانة وما سيتبعها من إنفاق لاحق.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد كشف في بيانه رقم 56 اليوم الأحد، عن نتائج فحص 47 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز، استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، 47 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.