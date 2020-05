مفوضية شؤون اللاجئين تستهدف 4000 شخص بصدقاتها في ليبيا

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بليبيا، اليوم

الأحد، تصدقها بتوزيع مواد غير غذائية على الأشخاص الأكثر ضعفاً خلال شهر رمضان، وذلك

في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المفوضية، أن عملية التوزيع الأولى بدأت اليوم، واستهدفت

أكثر من 100 من طالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في أماكن مكتظة مع نقص المياه

وخدمات الصرف الصحي، في أحد الأحياء الشعبية في طرابلس، مشيرة إلى أنه في الأسبوع الأول

سيتم إيصال المساعدة إلى قرابة 500 شخص.

وقال رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا جان بول كافالييري

إن الحياة في ليبيا صعبة للغاية على الليبيين واللاجئين وطالبي اللجوء بسبب النزاع

المسلح، مشيرا إلى أن المفوضية تستهدف التصدق على 4000 شخص.

