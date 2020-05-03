رئيس اتحاد عمال ليبيا: بعض أصحاب الشركات والأعمال قاموا بتسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا

ليبيا – قال رئيس اتحاد عمال ليبيا عبد السلام التميمي إن بعض أصحاب الشركات والأعمال قاموا بتسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد.

التميمي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت أضاف أن هناك إجراءات مؤلمة اتخذت من قبل شركات حكومية وجهات عامة بمنح عطلة إجبارية بدون راتب تخصم من الإجازات السنوية بالمخالفة لقانون العمل لسنة 2010 إضافة إلى ما يعانيه عمال وموظفون من تأخير صرف الرواتب منذ سنوات.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع الخاص يعيشون أيضا مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر، مؤكدا أن القانون يكفل تعويضًا للموظف.

ولفت إلى أن العمال في قطاع النقل الجوي بشكل خاص يعانون من تأخير صرف رواتبهم لسنوات لعدد 11 ألف عامل، مطالباً الجهات الرقابية والجهات التنفيذية بضرورة اتخاذ إجراءات بشأنهم والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.

وأكد التميمي أن أربع شركات طيران أجبرت العاملين على القيام بعطلة إجبارية دون صرف رواتبهم بحجة تعطيل حركة الطيران بسبب الحظر المفروض لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس اتحاد العمال إلى وجود 43 شركة عامة متعثرة لم تعط العمال حقوقهم المالية ولم تتم تسوية أوضاع العمال في الحصول على فرصة عمل أو حل تلك الشركات بشكل نهائي.

وقال إن هناك أكثر من تلاثة ألاف عامل في القطاع الخاص عاطلين عن العمال حالياً بقرارات فصل من قبل أرباب العمل،متخوفاً من زيادة العدد في حالة استمرار الحجر الصحي وبقاء الناس في منازلهم.

رئيس إتحاد العمال إختتم تصريحه بالقول :” إننا نقوم بمساع مع أرباب العمل لإيجاد حل لهؤلاء العمال،وهناك عراقيل تواجه الاتحاد بشأن المشكلات التي تواجه العمّال من أرباب العمل وكذلك الحكومات المتعاقبة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية