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رئيس اتحاد عمال ليبيا: بعض أصحاب الشركات والأعمال قاموا بتسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس اتحاد عمال ليبيا عبد السلام التميمي إن بعض أصحاب الشركات والأعمال قاموا بتسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد.

التميمي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت أضاف أن هناك إجراءات مؤلمة اتخذت من قبل شركات حكومية وجهات عامة بمنح عطلة إجبارية بدون راتب تخصم من الإجازات السنوية بالمخالفة لقانون العمل لسنة 2010 إضافة إلى ما يعانيه عمال وموظفون من تأخير صرف الرواتب منذ سنوات.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع الخاص يعيشون أيضا مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر، مؤكدا أن القانون يكفل تعويضًا للموظف.

ولفت إلى أن العمال في قطاع النقل الجوي بشكل خاص يعانون من تأخير صرف رواتبهم لسنوات لعدد 11 ألف عامل، مطالباً الجهات الرقابية والجهات التنفيذية بضرورة اتخاذ إجراءات بشأنهم والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.

وأكد التميمي أن أربع شركات طيران أجبرت العاملين على القيام بعطلة إجبارية دون صرف رواتبهم بحجة تعطيل حركة الطيران بسبب الحظر المفروض لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس اتحاد العمال إلى وجود 43 شركة عامة متعثرة لم تعط العمال حقوقهم المالية ولم تتم تسوية أوضاع العمال في الحصول على فرصة عمل أو حل تلك الشركات بشكل نهائي.

وقال إن هناك أكثر من تلاثة ألاف عامل في القطاع الخاص عاطلين عن العمال حالياً بقرارات فصل من قبل أرباب العمل،متخوفاً من زيادة العدد في حالة استمرار الحجر الصحي وبقاء الناس في منازلهم.

رئيس إتحاد العمال إختتم تصريحه بالقول :” إننا نقوم بمساع مع أرباب العمل لإيجاد حل لهؤلاء العمال،وهناك عراقيل تواجه الاتحاد بشأن المشكلات التي تواجه العمّال من أرباب العمل وكذلك الحكومات المتعاقبة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • – اغسل يديك قبل الاكل وبعده –..!!!
    اغسل يديك عند دخولك للمنزل –!!!
    انزع حذاءك قبل ان تدخل الباب –!!!
    اغسل إسنانم بالفرشاة والمعجون …!!!
    لاحول ولا قوة الا بالله – !!!!
    استصغار العقول للناس …وتفاهة حقيقة وكانهم يضنون بان الناس سذج مثل الأطفال وأغبياء لهذا الحد ..!!!!
    يعني بصراحة – لو مرض ناس في دولة معينة بسبب الزنا وشرب الكحول والمخدرات والسحاق والاختلاط الغير محتشم في البارات ومحلات شرب للشيشة وغيره –
    هل يعني ذلك ان كل دول العالم حتكون مصابة بنفس المرض …؟!!!…..
    هذا استهتار بعقول الناس وظلم وغباء في نفس الوقت – ًالان حتى الرياضة الآي تجلب السعادة والصحة للإنسان تم منعها في النوادي المغلقة – والصلاة مصدر الراحة والنقاء الروحي والنفسي والعاطفي وخاصة في هذا الشهر تم منعها باغلاق المساجد –
    هل هناك من يعتقد ان العلمانيين والملحدين وتجار الأزمات هم من يقفون وراء كل هذه السخافات والمصاءب التي لا يوجد لها منطق او يقبلها عقل ..؟!!! …..
    لماذا الأمريكيين ينظمون الى الجيش الامريكي بهذه الكثافة ..؟!!
    حتى الرياضيين ينظمون الجيش الامريكي وبشكل غير مسبوق .؟!!!

    الى الان تمت عمليات حقن مواطنون أصحاء بهذا الفيروس في بعض المناطق دون اي رقابة أمنية او رعاية لحقوق الانسان – او تدخل أمني لحماية المواطنين – ان كُنتُم تعتقدون ان كل هؤلاء الأطباء والممرضات هم ملاءكة فأنتم مخطئون تماما …..فهي مؤامرة للربح ومحاولة تفشيل ادارات دول اخرى –
    هولاء مجرمون ويعملون لصالح شركات راسمالية تستخدم الناس كفءران تجارب لعمليات نقل الأمراض للإنسان والبحوث الدواءية والربح الراسمالي لهذه البحوث .
    والضحايا هم المواطنون الذين يدفعون تكاليف هذه الأبحاث والتجارب – وكذلك ادارات الموسساتً الوطنية . وفي اخر المطاف سيقولون لكم اسفون – لا يوجد كورونا – انما فقط أردنا سلامتكم – !!!!

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