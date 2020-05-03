الشحومي: إعادة إنتاج النفط تعتمد على التوافق بين “النواب” والجيش الوطني والكيان السياسى الذي يتم الاتفاق عليه

قال سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي، إن عملية إنتاج النفط وتصديره تعتمد بدرجة كبيرة على التوافق المحلي بين الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب ثم على الشكل والكيان السياسي الذي سيعتمد عليه في إدارة الحكم بالفترة المقبلة ومدى القبول الدولي به.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قوله إذا حظي الكيان الجديد الذي سيعمل المشير حفتر على تشكيله بقبول دولي فيمكن له مباشرة إعادة استخراج النفط وتصديره وسيكون لديه حينذاك عائد يمكنه من تلبية المتطلبات الاقتصادية والمعيشية لليبيين أي سيتم تسخير الاقتصاد لخدمة النظام السياسي الجديد حتى وإن كانت أسعار النفط منخفضة حالياً بسبب جائحة كورونا”.

وشدد الشحومي على ضرورة وجود اتفاق سياسي يشمل جميع الأطراف الليبية قائلا:” دون توفر ذلك سيكون من الصعب نجاح طرف ما بمفرده في قيادة العملية الاقتصادية”، معتبراً أن عدم قدرة حكومة الوفاق على تحقيق الاستقرار المطلوب من وجهة نظر المجلس الدولي خلال السنوات الماضية لم يسمح لها بالإفراج عن الاستثمارات والأموال الليبية المجمدة”.