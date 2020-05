أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران

في بنغازي عز الدين المشنون، الأحد، أن خسائر قطاع الطيران تقدر بـ 70 مليون دينار

بسبب تداعيات أزمة كورونا .

وأوضح المشنون، فى تصريح صحفي، أن الخسائر تشمل توقف حركة

الطيران في موسم العمرة، مؤكدا انه من أهم المواسم الذي تنشط فيه حركة الرحلات،

لافتا إلى أن إجمالي مرتبات العاملين في الخطوط الليبية في المنطقة الشرقية تبلغ نحو

4 ملايين دينار لكل شهر، فيما تبلغ مرتبات العاملين في الخطوط الجوية الإفريقية حوالي

1.5 مليون دينار شهريا .

وطالب المشنون الحكومة بالتدخل ودعم شركات الطيران المملوكة

للدولة عن طريق ” القابضة” من بينها الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية

الأفريقية وشركة الخدمات الأرضية المناولة وشركة خدمات التموين .

The post 70 مليون دينار خسائر قطاع الطيران الليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24