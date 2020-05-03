نائب تونسي: وضع التونسيين في ليبيا معقد بسبب التوتر الأمني هناك

ليبيا – قال رئيس لجنة التونسيين في الخارج في مجلس نواب الشعب التونسي النائب ثامر سعد أمس السبت إن اللجنة ستلتقي يوم غد الاثنين ممثلين عن وزارة الخارجية للبحث في السبل الممكنة لإجلاء كل التونسيين العالقين في مختلف البلدان والتعجيل بإجلائهم من ليبيا نظراً إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك .

سعد وفي تصريح لموقع “اندبندنت عربية” أضاف أن وضع التونسيين في ليبيا معقد بسبب التوتر الأمني هناك لكنه لا يقلّ أهمية عن حال آخرين عالقين من بينهم طلبة في دول عدّة، معرباً عن ثقته في أن وزارة الخارجية التونسية ستجد الحل المناسب لهم بسرعة.

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