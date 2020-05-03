المرصد السوري: عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا عن طريق تركيا تشهد تصاعداً جديداً

ليبيا – وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية المتصاعدة في ليبيا حيث قتل 26 من مرتزقة الأتراك خلال معارك مع قوات حفتر على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة على مدار الساعات والأيام القليلة الفائتة.

المرصد السوري أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أنه بذلك بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 249 مقاتل والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه” ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وقال إن عملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا تتواصل عبر وصول دفعات جديدة واستعداد أخرى لنقلها من قبل تركيا إلى هناك، لافتاً إلى أن العملية تشهد تصاعداً جديداً يتمثل بوصول دفعات جديدة بشكل دوري للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد قوات حفتر.

وأوضح لمرصد أنه ووفقاً لإحصائيات فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

كما أكد على أن هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل “الجيش الوطني” بأمر من الاستخبارات التركية فيما تشهد العملية رفض لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.

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