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المستشار صالح: نرحب بالتواصل المشترك المهم بين ليبيا وواشنطن

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن والذي وصفه بـ”المهم” ، وذلك خلال استقباله لمكالمة هاتفية من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريشارد نورلاند الجمعة.

صالح قال بحسب المكتب الإعلامي للبرلمان إن السفير الأمريكي أكد خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الخميس على أهمية احترام العملية الديمقراطية ، وأهمية استمرار المفاوضات برعاية الامم المتحدة.

وأشار إلى أنه ناقش مع نورلاند نتائج مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

ولفت المستشار صالح إلى أن السفير الأمريكي أكد على أهمية محاربة الإرهاب، محذراً من خطر توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

واكد صالح على أن الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش في رمضان تم اختراقها من الطرف الاخر وهي ليست المرة الأولى ، مؤكداً دعمه الثابت للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة .

وشدد في ختام حديثه على ترحيبه بجهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية شريطة إحترام إرادة الشعب الليبي، كما هنأ السفير الأمريكي بتعيينه سفيراً جديدا لدى ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يا سيادة المستشار انت واجهة ليبيا ولا تنتظر رحمة او صدقا من الأمريكيين أو غيرهم لا تخشى إلا الله تعالى فقط ونحن كلنا ذاهبون والوطن باق وليكن شعارك لابد من طرابلس وليبيا الواحدة التى لا تقبل القسمة إلا على نفسها والجيش العربي الليبي أولا وأخيرا …..
    ليكن تصرفك مع هذه الحكومات بشخصية قوية تعكس شخصية وطنية لا تخشى إلا الله تعالى وليذهب أعداء الله والوطن إلى الجحيم والليبيون غربا وشرقا وجنوبا معكم ومع قواتنا المسلحة العربية الليبية …
    هولاء كلهم لا ذمة لهم ولا اخلاق وليذهبوا إلى برلمان المعتوه الذى تجاوز كل الاعراف والقوانين وضرب عرض الحائط برئاسة البرلمان الليبي وصادق على إتفاقية مع حكومة العمالة والخيانة واتقوا بكل من هب ودب لقتل ابناء الوطن وتدمير الممتلكات العامة والخاصة …
    لا تكرروا حذاء الصخيرات الذي البسه أعداء الإسلام والعروبة لليبين ولازالوا يتشدقون به … قل لهم يا سيادة المستشار ان الحل الوحيد هو إلغاء اي علاقة تربط الليبيين بحذاء الصخيرات الذي صنعوه حسب مواصفاتهم ولا تقبل أي حديث او حوار حول هذا الأمر وتجريد العصابات الفاسدة المجرمة من السلاح وجلاء الأتراك والطليان وتعويض الليبيين على ما ارتكبوه من جرائم وقتل وتهجير ……. والأمر الثاني بل الأول الفوات المسلحة العربية الليبية وانت القائد الأعلى لها …….
    يا سيادة المستشار ارفع راسك فوق ولا تنتظر رحمة من أحد فيكفيك انك معترف بك من أبناء الشعب الليبي….ارفع صوتك وسقف طلباتك وشروطك والحياة وقفة عز ونحن معك …..

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