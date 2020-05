بحث

وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، السبت، مع نظيره الإيطالي ” لويجي دي

مايو”، سُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.

وأوضح

بيان للخارجية التونسية، أن الجانبين ناقشا هاتفيا تطورات الأحداث في ليبيا، وسبل التوصل

إلى مخرج سياسي توافقي لهذه الأزمة في إطار ما أسموه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

.

