بسبب دعمها للجيش الوطني.. “الحكم المحلي بالوفاق” تعيد تشكيل مجلس بلدي سبها

أصدر ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي بحكومة السراج، رقم 70 لسنة 2020، اليوم الأحد، بإعادة تشكيل المجلس التسييري لبلدية سبها، مؤكدًا تجميد أعمال المجلس البلدي لبلدية سبها.

وأدّعى وزير الحكم المحلي في قراره أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس2011م، وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 الكانون/ديسمبر لسنة 2015م، وقد أعلن أنه يتم تشكيل مجلس تسييري لبلدية سبها، على النحو التالي:ـ صالح محمد أبو عزوم “رئيسًاط، وغيث أحمد إمحمد سالم “نائبًا للرئيس”، وعضوية أعضاء آخرين.

وقرر وزير الحكم المحلي أيضًا، تجميد أعمال المجلس البلدي لبلدية سبها، على أن يمارس المجلس التسييرى عمله وفق المهام والاختصاصات الموكلة للمجلس البلدي المنصوص عليها.

والأربعاء الماضى، أصدر المجلس الرئاسي للوفاق تعليماته إلى وزير الحكم المحلي بحكومة فائز السراج بعدم التعامل مع المجلس البلدي سبها المنتخب، بسبب تأييده للقيادة العامة للقوات المسلحة.

ووجه المدعو عبد السلام كاجمان نائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، كتابا إلى وزير الحكم المحلي بحكومة السراج ميلاد طاهر، وطالبه بتشكيل مجلس تسييري لبلدية سبها، وإقالة المجلس المنتخب لظهور عميد بلدية سبها وعدد من أعضاء المجلس في بيان متلفز لتفويض القيادة العامة لإدارة البلاد.

وفي 15 يناير الماضي أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي سبها، حيث صوت 7838 ناخبا في 25 مركزا، وتسلم المجلس البلدي سبها ديوان بلدية سبها، يوم 26 فبراير الماضي، بحضور اللجنة المكلفة بالإشراف على التسليم.

وأعلن المجلس البلدي سبها تفويضه للقيادة العامة للقوات المسلحة لتولي زمام الأمور في البلاد خلال الفترة المقبلة وإعلان إسقاط اتفاق الصخيرات، وهو ما أكده عدد من البلديات والقبائل والمكونات الليبية.