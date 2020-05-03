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البكوش: المجتمع الدولي يحاول جرجرة حكومة الوفاق لمفاوضات سياسية مع حفتر

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مستشار حوار الصخيرات المستشار الخاص لرئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن عبدالرحمن السويحلي صلاح البكوش أن المجتمع الدولي ليس لديه أي تغيير في طرق تعامله مع الأزمة الليبية ولم يجمع إرادته بعد وعلى هذا الأساس سيحاولون جرجرة حكومة الوفاق لفخ مفاوضات سياسية مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)

البكوش إعتقد خلال مداخلة عبر برنامج”حوارات رمضانية” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه أن حكومة الوفاق اشارت إلى أنها ستقبل بالمفاوضات في بيانها الأخير وعليه يجب مناقشة النقطة المهمة التي تتمثل بالموقف الإستراتيجي لحكومة الوفاق.

وأضاف:” أنا ضد أن نخون أعضاء مجلس نواب وما إلى ذلك عدونا حفتر ومشروعه الإنقلابي لذلك تهديد الأعضاء هناك وانكم لن تعودوا لطرابلس هذا ليس وقته الآن، أعتقد أنه من المهم استغلال الفرصة بقدر الإمكان لتشجييع ظهور الكثير رأينا في مرزق المجلس العسكري وفي سبها والقبة وبعض الشخصيات من قبيلة العبيدات يجب تشجيع ذلك وإستغلال الفرصة ليكون هناك مشروع متكامل في مواجهة هذه المشاريع”.

البكوش ذكر أن تونس والجزائر دولتين لهما أهمية ودور في القضية الليبية لكن للأسف كل من الرئيس التونسي والجزائري ليس لديهم أي فكرة عما يجري في ليبيا وليس لديهم الرصيد السياسي حتى يتحركا بقوة.

وتساءل في ختام حديثه عن من هي الأظراف التي ستتفاوض هل  مجلس الدولة أم فائز السراج أو مجلس النواب وما الإطار التفاوضي وهل سيتم التفاوض طبق الإتفاق السياسي، مؤكداً على ضرورة أن يكون الإطار السياسي هو التوصل إلى إتفاق على الوضع النهائي حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اى جرجرة ياابن المرة الوسخة فالمجتمع الدولى الفاسد هو من اتى بامعة خائن للوطن وبعد جائحة السلام كورونا والقصاص العادل من الناتو وكثير منهم ماتو ومن قطرائيل حيث البغل حمد مات سريريا بفعل الكورونا واصبح مثل شارون حتى يتم دفن جيفته ويحاسب على جرائمة التى لا تحصى حتى مع ابوه الذى انقلب عليه وعلى تخطيه ابنه الاكبر جوعان واعطاء الامارة لابن موزه تميم وهو اصغر من جوعان اتفوووه عليك عبى حقير اعماك اموال قطرائيل فصرت بغبغبان تردد الخزعبلات ولو كان عندى ضمير ميت مثلك لكنت لهفت الملايين من قطرائيل فمن يوزع اموال قطرائيل فى تركيا وصاحب اكبر قناة مسعورة كان يتعلم منا السياسة فى بداية عمله السياسى وشربته شاى من مية النيل فى بيتنا خسارة فيه المتنيل

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  • فانا من طبعي لا أجامل الصاحب ولا أخشي العدو فما في جعبتي أقوله من غير ما نجامل بعض او نضحك علي بعض نحن مؤيدي الجيش في تطهير البلاد من الارهابيين لقد بَعُدّت الشُقّه بين الجيش وبين احراز النصر علي المليشيات بسبب الهدنه منحها بسخاء لها والغاءه منطقة حظر الطائران في غرب ليبيا فبدل ماكانت مطارات المليشيات معطله بسبب الحظر إلا ان الجيش رفع الحذر واصبحت المليشيات تستعمل في المطارات في تنزيل الاسلحه والجيش يتفرج يعد لها كم رحله في اليوم الواحد فأين كانت المعلومات التي تردني من الداخل تفيد بأن المليشيات منهاره وعلي وشك أعلان الهزيمه والأستسلام للجيش فلم يستغل الجيش الفرصه ويمارس الضغط المتواصل عليها للاسراع بأعلانها الاستسلام بل أعلن الجيش مالم يكن في الحسبان فقد اعلن الجيش الهدنه من طرف واحد ومنح بذلك المليشيات فرصه للتعافي فأين جيشنا من المعلومه التي تقول اول خطوه علي طريق احراز النصر هي معرفة أمكانيات العدو ثم الحد من أستزادتها ثم الحد من تطورها للأفضل فهل جيشنا حد من أستزادت المليشيات لقوتها أو حد من تطورها وثمة سؤال يطرح نفسه كيف لجيش كان يملك السيطره الجويه علي كامل الغرب الليبي أليس كان من الاجدر به تعطيل مهابط المطارات التي تقع تحت سيطرة المليشيات حتي لا تستخدمها المليشيات في أستقبال الدعم القطري والتركي ولكن الجيش تساهل في التعامل مع مطارات التشكيلات الارهابيه واليوم تحول الجيش من مسدد الضربات الي تلقيها  ومن يريد منكم ان يغطي عين الشمس بالغبال هذا شئ آخر وتفضل غطي فالغبال عندك وذاك هي الشمس أمامك غطي بحيل جهدك وغطي بحيل ما تقدر

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  • تركيا شجاعة وتحية لها ، نحن روسيا تنفي وفرنسا تنفي ومصر التي تقود المسيرة تنفي ولكن نعرف ان الله معنا وأنتم ظالمين و ان دعوة المظلوم مستجابة

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