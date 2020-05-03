ليبيا – توقع ديوان المحاسبة طرابلس أن تشهد احتياطيات مصرف ليبيا المركزي انخفاضاً بنحو 20% هذا العام بسبب ماوصفه بـ”الحصار” الذي يقع على صادرات الطاقة الأمر الذي قلص الإيرادات.

ديوان المحاسبة قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له إن عائدات النفط السنوية من المتوقع أن تنخفض إلى 5 مليارات دولار من 31 مليار دولار العام الماضي ما سيخفض احتياطيات المصرف المركزي إلى 50 مليار دولار.

وأوقفت القوات المتمركزة في الشرق صادرات النفط في يناير كما انهارت أسعار النفط العالمية بعدما تأثر الطلب بجائحة كورونا مع عدم وجود احتمال للتعافي السريع في الأفق.

كما ذكر ديوان المحاسبة أنه من المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 26.7 مليار دينار أو ما يعادل 19 مليار دولار هذا العام مقارنة بفائض قدره 11 مليار دينار في 2019.