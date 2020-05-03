عضو بالنواب: عقبات كثيرة تواجه أي خطوة تتعلق بتصدير النفط

قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، المدير السابق لحقلي المبروك الصحراوي جنوب سرت، والجوف البحري شمال ليبيا، إن هناك “عقبات كثيرة تواجه أي خطوة تتعلق بتصدير النفط”.

وأضاف «الأسود»، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن “أغلب حقول النفط يسيطر عليها الجيش الوطني، وكذلك أهم موانئ التصدير مثل رأس لانوف والبريقة بوسط ليبيا، وكذلك الحريقة بطبرق وذلك منذ فترة، ومع ذلك لم تتمكن الحكومة الليبية المؤيدة للجيش من عملية التصدير”.

وأوضح أن «المجتمع الدولي لن يقبل التعامل إلا مع مؤسسة النفط في طرابلس، على أن تذهب العوائد المالية لحسابات خاصة بالمصرف المركزي بالعاصمة”، مستطردًا: “هناك قرار دولي بذلك، وأي دولة تتخوف من الإقدام على عكس ذلك، خشية إخضاعها للمساءلة، خصوصاً أن الأمر قد يصور على أنه أعمال قرصنة وتهريب للوقود”.

وكان سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي، قد صرح أن “عملية إنتاج النفط وتصديره تعتمد بدرجة كبيرة على التوافق المحلي بين الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب ثم على الشكل والكيان السياسي الذي سيعتمد عليه في إدارة الحكم بالفترة المقبلة ومدى القبول الدولي به”.

أضاف «الشحومي»، لصحيفة «الشرق الأوسط»، إذا حظي الكيان الجديد الذي سيعمل المشير حفتر على تشكيله بقبول دولي فيمكن له مباشرة إعادة استخراج النفط وتصديره وسيكون لديه حينذاك عائد يمكنه من تلبية المتطلبات الاقتصادية والمعيشية لليبيين أي سيتم تسخير الاقتصاد لخدمة النظام السياسي الجديد حتى وإن كانت أسعار النفط منخفضة حالياً بسبب جائحة كورونا”.

وشدد «الشحومي» على ضرورة وجود اتفاق سياسي يشمل جميع الأطراف الليبية قائلا: “دون توفر ذلك سيكون من الصعب نجاح طرف ما بمفرده في قيادة العملية الاقتصادية”، معتبراً أن “عدم قدرة حكومة الوفاق على تحقيق الاستقرار المطلوب من وجهة نظر المجلس الدولي خلال السنوات الماضية لم يسمح لها بالإفراج عن الاستثمارات والأموال الليبية المجمدة”.