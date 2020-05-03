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تجدد الاشتباكات في منطقة الزياينة.. اخر التطورات الميدانية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بتجدد الاشتباكات في منطقة الزياينة التابعة للقره بوللي.

كما اشارت مصادر محلية إلى سماع أصوات انفجارات بمحيط منطقة أبوسليم، مشيرةً إلى تصاعد الدخان من منطقة المشروع جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الوفاق.

كما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع أصوات اشتباكات في طريق المطار بطرابلس.

وقالت عملية بركان الغضب، الأحد، إن مدفعية قوات الوفاق استهدفت مخزناً للذخيرة وتجمعا لقوات حفتر خلف شركة النهر بوادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بوقوع قصف بالمدفعية الثقيلة بمحيط منطقة أبو سليم، كما سقطت عدة قذائف على منطقة بئر التوتة.

وأشارت مصادر إلى سقوط عدة قذائف هاون بالقرب من مصحة رويال بطريق الشوك، وسقوط قذيفة على شارع الحسن والحسين في بوابة الجبس.

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قناة ليبيا 24

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  • اعترفوا بفضله واشكروه الذي تطوع واهداكم هدنه من طرفه هو فقط وتوقف عن قصفكم حتي رتبتم في صفوفكم واستقبلتم أسلحه متنوعه فالحق يقال بعد هذا الهدنه التعيسه لقد بَعُدّت الشُقّه بين الجيش وبين احراز النصر بسبب الهدنه والغاءه منطقة حظر الطائران فبدل ماكانت مطارات المليشيات معطله بسبب الحظر إلا ان الجيش رفع الحذر واصبحت تستعمل في المطارات في تنزيل الاسلحه والجيش يتفرج ويعد لها كم رحله قامه من تركيا في اليوم الواحد فكانت المعلومات التي تردني من داخل ليبيا تفيد بأن المليشيات منهاره وعلي وشك أعلان الهزيمه والأستسلام للجيش فلم يستغل الجيش هذه الفرصه ويمارس الضغط المتواصل عليها للاسراع بأعلانها الاستسلام بل أعلن الجيش مالم يكن في الحسبان فقد اعلن الجيش الهدنه من طرف واحد ومنح بذلك المليشيات فرصه للتعافي فأين جيشنا من المعلومه التي تقول اول خطوه علي طريق احراز النصر هي معرفة أمكانيات العدو ثم الحد من أستزادتها ثم الحد من تطورها للأفضل فهل جيشنا حد من أستزادت المليشيات لقوتها أو حد من تطورها وثمة سؤال يطرح نفسه كيف لجيش كان يملك السيطره الجويه علي كامل الغرب الليبي أليس كان من الاجدر به تعطيل مهابط المطارات التي تقع تحت سيطرة المليشيات حتي لا تستخدمها المليشيات في أستقبال الدعم القطري والتركي ولكن الجيش تساهل في التعامل مع مطارات التشكيلات الارهابيه واليوم تحول الجيش من مسدد الضربات الي تلقيها  ومن يريد منكم ان يغطي عين الشمس بالغبال هذا شئ آخر وتفضل غطي فالغبال عندك وذاك هي الشمس أمامك غطي بحيل جهدك وغطي بحيل ما تقدر

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