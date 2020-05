سيالة وجريمالدي يناقشان التصريحات الأخيرة لعقيله صالح و حفتر

التقى

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة، الأحد، مع السفير

الإيطالي لدى ليبيا بوتشينو جريمالدي، لبحث آخر التطورات التي تمر بها العاصمة طرابلس.

وأوضح

المكتب الإعلامي للوزارة، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك”، أنه تم خلال اللقاء مناقشة التصريحات الأخيرة لكل من

عقيله صالح و حفتر، ورؤية كلا من إيطاليا وألمانيا حول عملية الاتحاد الأوروبي ”

إيريني ” ، وخطته لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا ، وسبل التعاون المشترك بين

البلدين.

