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“مالية وداخلية الوفاق” تناقشان تنفيذ الترتيبات المالية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مسؤولو وزارة المالية في حكومة الوفاق، الأحد، المخصصات المالية لوزارة الداخلية وآلية صرفها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمشاركة عُليا من إدارتي الوزارتين بينها إدارتا الميزانية والخزانة، ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات في وزارة المالية، بينما مثّل وزارة الداخلية المراقب المالي ومدير الإدارة المالية ورئيس قسم المرتبات.

وتطرق الجانبان إلى إمكانية تنفيذ المخصصات المالية لوزارة الداخلية بشكل “قطاعي”، وبحثا حساب الودائع والأمانات والحساب الختامي.

وشدد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل وعقد المزيد من الاجتماعات للتنسيق بين الإدارات المعنية بين الجهتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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