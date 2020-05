النجار: اتخذنا إجراءات لضمان عدم عودة أي ليبي يحمل كورونا من الخارج

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار،

اليوم الأحد، إن هناك تخوف من عودة الليبيين العالقين إلى البلاد وإعادة نشر فيروس

كورونا مرة أخرى، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في البلاد جيد.

وأضاف النجار في تصريحات صحفية أنه تم عقد اجتماع بالتنسيق

مع وزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ومصلحة الطيران المدني، لبحث أزمة

العالقين، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان عدم رجوع أي ليبي يحمل الفيروس من

الخارج، وذلك بالمتابعة المتواصلة في القنصليات والسفارات بالدول المختلفة.

وأكد النجار أن المركز بصدد إعداد دليل الإجراءات لضمان سلامة

الأطقم الجوية، وكل من يشارك في إرجاع الليبيين العالقين، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم

بعض الرسائل في الطائرات بأنه على الليبيين العائدين أن يقوموا بحجر صحي منزلي بعد

عودتهم، وألا يختلطوا بكبار السن”.

