الصحة العالمية توصي باليقظة تجاه وباء كورونا في ليبيا

دعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا إلى توخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله مرض كورونا في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، حسب منشور للمنظمة على موقع تويتر، ليس الوقت مناسبا الآن للتقليل من الحذر، وأضافت أن الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تخدعنا إلى شعور زائف بالأمان، مؤكدة أن ليبيا في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى، وإلى أن يصبح الاختبار أكثر انتشارا، سيكون من المستحيل التأكد من مدى انتشار المرض وانتشاره الجغرافي.

هذا وحذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية رمضان عصمان، اليوم، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وقال عصمان، في تصريح له إن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص صحة المجتمع هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما دعا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

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