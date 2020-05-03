الثنى يشكّل لجنة لمراجعة المشاريع المتعاقد على تنفيذها من الحكومة

أصدر عبد الله الثنى رئيس الحكومة الليبية، اليوم الأحد، القرار رقم 62 لسنة 2020م، بشأن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة المشاريع المتعاقد على تنفيذها الحكومة .

وتحصل “الساعة24″،على نسخه من القرار، الذى جاء نصه، في مادته الأولى أن تشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية كلا من مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء ومدير مكتب المراجعة، مندوب عن الإدارة القانونية بديوان المجلس، ومدير الإدارة المالية بوزارة الداخلية والعدل والتعليم والحكم المحلي، والهيئة العامة للمواصلات والنقل، والهيئة العامة للإسكان والمرافق، والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، والمؤسسة الوطنية للموارد المائية، وجهاز تنمية وتطوير المدن.

والمادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة المشار إليها حصر ومراجعة جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح الجهات المذكورة أعلاه بمقتضى قرارات صادرة عن الوزراء خلال الفترة من عام 2014م وحتى تاريخ 2020/4/30م على أن تصنف المشاريع حسب نسب إنجازها إلى (منتهية أو جارية أو متعثرة أو لم يباشر العمل بها) مع بيان وضعها المالي وما تم سداده من مستخلصاتها المالية.

والمادة الثالثة شدد القرار أنه يجب على اللجنة تقديم تقريرها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ استلامه، وفي المادة الرابعة نص القرار أنه يجب على جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام والتقيد بتقديم كافة البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة اللازمة لتميكن اللجنة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى أنه يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والخبرة.