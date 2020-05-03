النجار يستعرض إجراءات مركز مكافحة الأمراض لاستقبال العالقين

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، أنه “لن يتم عودة أي مواطن ليبي إلا بعد مروره بالإجراءات التي اتخذت من حجر صحي لمدة 14 يوما، والتأكد من خلوه من فيروس كورونا المستجد من خلال فحص الـ “PCR”.

وقال النجار، في تصريحات للمكتب الإعلامي للمركز، إن المركز اتخذ إجراءاته من الناحية الفنية بشأن عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج، مضيفا أنه تم إعداد دليل إرشادي لشركات الطيران في كيفية التعامل من حيث الخطوات الوقائية مع المواطنين العالقين خلال عملية نقلهم إلى ليبيا، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين وزارة المواصلات والمركز بالخصوص.

وتم تحديد الثلاثاء المقبل كموعد لأولى رحلات عودة المواطنين إلى ليبيا بواقع رحلتين إلى 3 رحلات يوميا.

وأوضح النجار أن “المركز جهّز بطاقات لمتابعة الوضع الصحي للمسافرين، سيتم تعبئته داخل الطائرات ومن ثم تسليمه إلى مكاتب الرقابة الصحية الدولية، التي بدروها ستعمل على تسليمها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومن خلالها سيتم متابعة كافة المسافرين”