مفوضية اللاجئين تطلق خطتها لتوزيع المساعدات في طرابلس

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بدء عمليات التوزيع الإضافية الطارئة في طرابلس لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا خلال شهر رمضان، وذلك في ظل التهديدات الجديدة الناجمة عن الحرب وكوفيد 19ر.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أن عملية التوزيع الأولى استهدفت أكثر من مئة من طالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في أماكن مكتظة مع نقص المياه وخدمات الصرف الصحي، في أحد الأحياء الشعبية بطرابلس، وكررت مفوضية اللاجئين نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي حث فيه الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم على وقف قتالها لدعم الاستجابة لخطر الجائحة.

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