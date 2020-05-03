مؤكدة أن مسلسل الزعيمان تشويه للتاريخ..حفيدة سليمان الباروني تفتح النار على قناة سلام

طرابلس-العنوان فتحت “نجلاء الباوني” حفيدة سليمان الباروني مؤسس الجمهورية الطرابلسية النار على قناة سلام التابعة لتيار الإسلام السياسي وتزييفها للحقائق في مسلسل الزعيمان، مؤكدة أن ذلك توشيه لتاريخ عائلة الباروني. نجلاء الباروني قالت في منشور لها عبر صفحتها بـ فيسبوك “يوما ما، سمعت أبي رحمه الله، وهو يحادث شخصا ما عبر الهاتف، قائلا لمحدثه: “ما …

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