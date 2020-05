عماري يبحث مع ممثلين من مايكروسوفت مشاكل إطلاق المنصة التعليمي

عقد وزير التعليم المكلف بحكومة

الوفاق غير المعتمدة “محمد عماري” اليوم الأحد، اجتماعاً مع ممثلين عن شركة

ميكروسوفت في ليبيا، وذلك لمتابعة مشروع تدشين المنصة التعليمية، مؤكدا على ضرورة المتابعة

الفنية لكل مراحل التنفيذ، مطالبا بإطلاق المنصة قبل منتصف مايو الجاري.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على فيسبوك إن الاجتماع خصص

لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الفنية المشكلة من الوزارة لتدشين وإطلاق

المنصة التعليمية التي تشرف عليها شركة مايكروسوفت في ليبيا.

وطالب العماري القائمين على المشروع بضرورة تكثيف الظهور

الإعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعريف الطلاب بكيفية التسجيل في المنصة وتوضيح

الخدمات التي تقدمها وأوجه الاستفادة منها، معتبراً المشروع بداية الطريق للتأسيس لتعليم

إلكتروني حقيقي وفعال.

