البعثة الأممية تدعو إلى حماية الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم بالصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في ليبيا الذين يواصلون أداء عملهم في ظروف غاية في الصعوبة.

وفي رسالة نشرتها بالمناسبة قالت وليامز إنه على مدى سنوات طوال ضحى العديد من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الليبيين بحياتهم وهم يؤدون واجبهم، داعية السلطات الليبية إلى حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضمان حقهم في حرية الرأي والتعبير، وذلك يشمل الحق في البحث عن المعلومة وتلقيها ونقلها إلى العامة.

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