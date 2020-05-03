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مجموعة تغلق هيئة الأوقاف بالخمس بحجة “المداخلة”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت مجموعة منتسبة إلى ما يُعرف باسم “التجمع الليبي الوطني لثوار 17 فبراير”، بإغلاق فرع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة الخمس.

وقامت المجموعة فور إغلاق الفرع بتلاوة بيان أكدوا من خلاله رفضهم للتكليف الصادر بخصوص تولي منصب رئيس مكتب الأوقاف في الخمس، وذكروا الشخص المُكلّف من أتباع “التيار المدخلي”، وأن هذا الأمر يمثل “طعناً في الظهر” للمقاتلين في جبهات القتال.

يشار إلى أن هذا التطور يأتي بعد أيام من انتقادات وجهها المفتي المعزول الصادق الغرياني، لـ”المداخلة” في طرابلس، قائلاً إنهم يتحكمون في المساجد التابعة لهيئة الأوقاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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