بعد أن توقفت بسبب كورونا .. صحة المؤقتة تعلن استئناف مبادرة توفير الاحتياجات الصحية بالبلديات

أعلنت

وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، الأحد، عن استئناف تنفيذ مبادرة توفير الاحتياجات الصحية

ذات الأولوية في مراكز الرعاية الصحية بعدد من البلديات المستهدفة، والتى تم

الاتفاق فى الاجتماع الذي عقد شهر ديسمبر الماضي في مدينتي درنة وبنغازي .

وأوضحت

الوزارة، فى بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك

“، أن المبادرة توقفت بسبب تفشى فيروس كورونا، مؤكدة أن التنفيذ سيتم داخل كل

منطقة جغرافية حسب الجدول المعد.

وتستهدف

المبادرة توفير حزمة الخدمات في رعاية الجراحات البسيطة واستراتيجية التدابير المتكامل

لصحة للطفل وحديثي الولادة وصحة الام وتنظيم الصحة الإنجابية، فضلا عن تدريب الكوادر

الصحية فيها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإعادة التوازن إلى النظام الصحي .

