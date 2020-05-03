المستشار صالح يرحب بأهمية التواصل المشترك بين ليبيا وواشنطن

رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بأهمية التواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن، وذلك خلال استقباله لمكالمة هاتفية من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريشارد نورلاند.

وأكد صالح على أهمية احترام العملية الديمقراطية، واستمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، ومحاربة الإرهاب، محذراً من خطر توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

وناقش المستشار عقيلة صالح نتائج مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

وبين المستشار أن الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش في رمضان تم اختراقها من الطرف الآخر وهي ليست المرة الأولى ، مؤكداً دعمه الثابت للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة.

هذا ورحب صالح بجهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية شريطة إحترام إرادة الشعب الليبي.

وفي ختام حديثهما هنأ المستشار عقيلة صالح السفير الأمريكي بتعيينه سفيراً جديدا لدى ليبيا.

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