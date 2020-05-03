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«الساعدي»: العدو الداخلي هو «الطابور الخامس» الذي ينخر في جسد أمتنا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المدعو سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”،إن “الإنتباه إلى العدو الداخلي أولى وأجدر بالاهتمام من العدو الخارجي، فهم الطابور الخامس الذي ينخر في جسد أمتنا”.، على حد قوله

وأضاف «الساعدي» عبر برنامج له على قناة «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الغرياني: أن ” العدو الداخلي  ينخر في الأمة كما ينخر السوس في جذع الشجرة، فتسقط الشجرة الضخمة بهذا المخلوق الخسيس الحقير الضئيل”.  

وكان «الساعدي» قد وصف في تصريح سابق أصحاب الفكر السلفي بـ «المداخلة» المنحرفين والظالمين، قائلا: “لا أقول أنهم خوارج لكن فيهم شبه وفيهم من خصال الخوارج ومعتدون وظلمة سفكوا الدماء بغير حق وشاركوا في سفك دماء الليبيين المسلمين هذا كله حق لكن أعتقد بما أفهم لا يسمى الإنسان خارجياً إلا إن توفرت به خمس صفات”، على حد زعمه.

وتابع: “من هذه الصفات أن يكفر الناس بكبائر الذنوب وهذا غير موجود لا في المداخلة ولا غيرهم حسب ما نعلم ولا يحملنا أنهم أعداء أو ظلمة و أذونا في أنفسنا وأعراضنا أن نقول خوارج إلا إن كان هناك دليل وبرهان”.

واختتم قائلاً: “العلماء كثيراً ما يحذرون من إزالة وصف الفرق الضالة التي كنت قديماً في التاريخ الإسلامي المجازفة والتسرع في إنزال صفات الفرق على أناس معاصرين أو بعد زمن النبوة، أما من يكون فيهم خصال الخوارج وسفكوا الدماء بغير حق وافتوا بقتل الليبيين أمر واضح، الآن يجب دفعهم عن العاصمة ومن معهم لا سيما من شارك في يده وبقوله وحرض على قتل الأبرياء له نصيب وحكمه في المعاملة واضح لكن هل نصفه أنه خارجي؟”، على حد قوله.

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الساعدي الطابور الخامس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هل تستخف هذه القناة بمشاهديها وتعتقد انهم حمير غبية فعلى هذه القناة قال المعتوه محمود عبدالعزيز ان السراج وحكومته فاسدة ويجب سجنها فاذا كان هذا هو من يقودكم ضد الجيش الوطنى ولانه مرفوض شعبيا جلب مرتزقة من سوريا لحماية فاسد سراق ومن يعمل تحت راية الفاسد يستحق تطبيق حد الحرابة عليه

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  • فور ما تستمع او تناقش فرد معمم شيعي إيراني أو سني اصحاب فكر الأخواني علي فور تحس أنك أمام أنسان غير سوي وتحس انه ارتضي بهذا المنهج نتيجة لوثه عقليه آلمت به غيبته عن الواقع فلو هو يملك بعقل غير مشوش يفرق به الحق بين والباطل وبين الصح والخطأ ما ارتضي لنفسه الحط من قدرها بهذا الشكل هل في أعتقادكم أن الساعدي والغرياني ومحمود عبدالعزيز بشر أسوياء أنا لا اعتقد ذلك علي الاطلاق وكثيرين هم غير لا تحضري الاسماء

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  • بالله عليك رنا فدنا من الجهل والمرضيون نفسيا صدق جاد الله القائل الايوجد فيكم رجل رشيد ؟

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    • ساعدى الشيطان الغريانى الذى يدعوا لسفك دماء الليبيين ويقبض الثمن من اسرائيل عن طريق قطر ولا يستطيع ان ينكر ينطبق عليه قوله تعالى ؛
      النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
      يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
      فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾
      وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾
      أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾
      وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾
      وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾
      اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾
      أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴿١٦﴾

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  • لا يمكن لابوجهل مثلك تدبر القرآن ولو مرة واحدة رغم ان الخوان يقولوا القرآن دستورنا وهو تشبيه غبى اصلا فوصف القرآن الكريم موجود فى اياته الكريمة هدى للناس وهدى ورحمة وبشرى للعالمين اما ان نصف كلام الله بدستور ناقص من وضع البشر وايضا اساءة الخوان لرسول الله الصادق الامين الرحمة المهداة للعالمين معاذ الله ان يكون قدوة لخوان يتنفسون الكذب ويسفكون الدماء والغدر والفجر من سماتهم الاساسية فتخيل لو قالت داعرة سيئة السمعة ان امك قدوة لها هل ترضى بذلك ربما مثلك يرضى لانه ديوث اخوانى حلال فى مذهبهم الشيطانى لكن باقى المسلمين يرفضون ذلك

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  • ليبيا كلها طابور اول وثانى وثالث ورابع وخامس وسادس ضد الخوان واشرب من البحر ياحقير يكفى انك عميل لقطرائيل هل تنكر ان من يصرف عليك قطر باشراف الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى السابق وهو مسيحى ومستشار امير قذر للاعلام

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  • كلامك صح يااخ زيدان تصور انى رايت فيديو من العراق لبعض المعممين معه موبايل يوهم ضحاياه بان من يكلمه على الطرف الاخر سيدنا على بن طالب وتجد المخدوع الجاهل يبكى ويشكوا همومه لمن يظن انه سيدنا على على الموبايل طبعا خروف اخوانى ناصح سيكتب الرقم ليتصل به من البيت ارخص !!!

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  • لعنة الله والناس عليكم اجمعين انتم من سفكتم الدماء التى لم نعرفها من قبل وارتكبوا كلاب المقاتله ابشع الجرائم التى عرفتها الانسانيه من تقطيع رؤس واوصال والله من يوم شفنا وجهكم الجرب وفتاويكم وكذبكم عاى الله ورسوله وادعاؤهم انكم مسلمين وأفعالكم افعال شياطين ما شفنا خير . نساءل الله ان ينزعكم نزع الشعر من العجين.

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  • قناة التناصح هى قناة ممولة من قطرائيل وهدفها التفريق والاضرار بالمسلمين ولذلك فهى فى حكم مسجد ضرار فماذا فعل الصحابة فيه لينطبق على التناصح
    روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء وكان يأتيهم رسول الله Mohamed peace be upon him.svg ويصلي فيه، حسدتهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا ونرسل إلى رسول الله Mohamed peace be upon him.svg يصلي فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم، وأبو عامر هو الذي سماه النبي محمد بالفاسق، وقال الرسول: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن خرج هاربا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قـوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود ومخرج محمدا وأصحابه من المدينة، فبنوا مسجد الضرار إلى جانب مسجد قباء، وقالوا للنبي: بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة، فقال الرسول: إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قـدمنا إن شاء الله صلينا فيه، فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد، فنزل قوله تعالى: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا» إلى قوله «لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا»، فدعا بمالك بن الذخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب فقال لهم: انطلقوا إلـى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه، ففعلوا وأمر أن يجعل مكانه كناسة تلقى فيـها الجـيف والقمامة.[4]

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