امغيب: أردوغان جعل تونس قاعدة لقواته وممراً للمرتزقة والسلاح إلى طرابلس

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن الرئيس التركي رجب أردوغان استطاع ان يجعل من تونس قاعدة لوجستية لقواته وممراً للإرهابيين والمرتزقة والأسلحة منها إلى المليشيات في طرابلس.

وأضاف امغيب، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن موافقة الرئيس التونسي قيس سعيد على استخدام تركيا للأراضي والقواعد التونسية سوف يؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين.

وطالب امغيب الشعب التونسي بتحديد موقفه من تصرفات الرئيس قيس سعيد ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، تقديراً واحتراماً لأواصر الأخوة والقرابة والمصاهرة، بحسب المنشور.