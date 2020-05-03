“منظمة الصحة العالمية” تحذر من شائعات خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

حذّر رمضان عصمان مسؤول ملف كورونا بمكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ، اليوم الأحد، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وقال رمضان عصمان، فى تصريحات صحفية، إن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه لا صحة لهذه الشائعات التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس.

ودعا عصمان ، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص علي التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة