أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائى في ليبيا، الأحد، تصدقة بالصيانة الشاملة

لمدرسة اليرموك للتعليم الأساسي بمدينة سرت.

وأوضح

مسؤول إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل، في تصريحات صحفية، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ينفذ أعمال الصيانة

ضمن صدقات صندوق دعم الاستقرار فى ليبيا، وذلك بعدد كبير من المدارس التعليمية والمرافق

الصحية بالبلدية مند أكثر من عامين وحتى الآن، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال الصيانة الشاملة

للمدرسة تصل إلى نحو 307 آلاف دولار.

وأضاف

أن مدة التنفيذ 120 يوما بإشراف ومتابعة من مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائى

بسرت ومكتب مشروعات مراقبة تعليم سرت .

The post برنامج الأمم المتحدة الانمائى يتصدق بصيانة عدد من المدارس ببلدية سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24