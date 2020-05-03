«امغيب»: أردوغان استطاع أن يجعل من تونس الجارة والشقيقة قاعدة لوجستية لقواته

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، “يبدو أن أردوغان استطاع أن يجعل من تونس الدولة الجارة والشقيقة، قاعدة لوجستية لقواته وممراً للإرهابيين والمرتزقة والأسلحة منها إلى المليشيات في طرابلس”.

وأضاف امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن “الرئيس التونسي قيس سعيد بموافقته على استخدام تركيا للأراضي والقواعد التونسية قد لا يعلم أن هذا الأمر سوف يؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين”.

وختم عضو مجلس النواب، موضحًا أن “الشعب التونسي مطالب بتحديد موقفه من تصرفات الرئيس قيس سعيد، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، تقديراً واحتراماً لأواصر الأخوة والقربة والمصاهرة”.