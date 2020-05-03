إدارة مطار معيتيقة تكشف عن الخطوات المتبعة لعودة العالقين من الخارج إلى طرابلس

أعلنت إدارة مطار معيتيقة، الخطوات المتبعة لعودة العالقين من الخارج إلى طرابلس، وكيفية وكيفية آلية عمل اللجنة الخاصة بعودتهم.

وقالت الإدارة في إيجاز صحفى، الخطوة الأولى هي عمل السفارات بالخارج وبالتواصل مع وزارة الخارجية ويتم إفادة اللجنة العليا لإدارة الأزمة بأن الدولة المعنية قد خضع العالقين بها لإجراءات الحجر الصحي وفق المعايير المطلوبة بعد عمل الكشف الطبي (المسحة الأولى لجهاز PCR ) وبعد مضي 14 يوما تعاد المسحة التانية ويتم إرسال قائمة بالأعداد والأسماء ليتسنى للجنة الفرعية جدولتها ليتم تنفيذها عن طريق الشركات الناقلة الذين هم أعضاء باللجنة الفرعية .

ووضعت لجنة إدارة مطار معيتيقة، عدة د شروط لقبول الراكب وهي، أن يكون لديه تذكرة سفر، وأن يكون خاضع للفحص PCR لمرتين بينهما فترة 14 اليوم ، وعدم اصطحاب حقيبة اليد لمقصورة الطائرة وذلك كإجراء احترازي، كما أن حساب تعداد العالقين بالخارج من المواطنين والراغبين بالعودة حوالي 15 ألف مواطن سيتم إعادتهم تباعاً .