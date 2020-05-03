موقع متخصص في تتبع الرحلات العسكرية: طائرة «لوكهيد» استطلاعية أمريكية تراقب ليبيا جوًا 

غادرت صباح أمس طائرة «لوكهيد» الاستطلاعية EP-3E “Aries II، التابعة للبحرية الأمريكية، خليج «سودا» الواقع في الساحل الشمالي الغربي لجزيرة كريت اليونانية، لتقوم بمهمة ISR الجديدة لمراقبة الأجواء الليبية، بحسب موقع “ايتاميل رادار” الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية (وال)، الأحد، نقلًا عن “ايتاميل رادار”، أن الرحلة استغرقت أكثر من أربع ساعات غرب ليبيا (فوق طرابلس)، وتشير التسمية لهذه المهمة إلى ثلاث مهام أساسية هي المخابرات والمراقبة والاستطلاع.

الجدير بالذكر، أن «لوكهيد EP-3» تعد النسخة الاستطلاعية من P-3 Orion والتي تديرها البحرية الأمريكية وتُعرف الطائرة باسم ARIES ، وهو اختصار للنظام الإلكتروني المتكامل للاستطلاع المحمول جواً.