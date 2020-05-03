تشكيل لجنة لمراجعة المشاريع المتعاقد على تنفيذها من الحكومة الليبية

بنغازي-العنوان أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله الثني، اليوم الأحد، قرارا بشأن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة المشاريع المتعاقد على تنفيذها من قبل الحكومة. ونص القرار رقم 62 لسنة 2020م في مادته الأولى على أن تشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية كلا من مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء ومدير …
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صحيفة العنوان الليبية
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