أكدت مصادر لـ ليبيا 24، الإثنين، أن طيران تركي مسير استهدف

قـاعدة الـوطية الجوية، والية تحمل ذخيرة في طريق نسمة.

