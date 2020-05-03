مطار معيتيقة يكشف خطوات إعادة العالقين وآلية عمل لجنة الأزمة

كشف مطار معيتيقة الدولي عن خطوات عملية إعادة المواطنين العالقين بالخارج وآلية عمل لجنة إدارة الأزمة.

وأوضح مطار معيتيقة، في تدوينة عبر صفحة المطار على موقع التواصل “فيس بوك”، إن الخطوة الأولى هي عمل السفارات بالخارج وبالتواصل مع وزارة الخارجية ويتم إفادة اللجنة العليا لإدارة الأزمة بأن الدولة المعنية قد خضع العالقين بها لإجراءات الحجر الصحي وفق المعايير المطلوبة بعد عمل الكشف الطبي (المسحة الأولى لجهاز PCR ).

وتابع: “بعد مضي 14 يوما تعاد المسحة التانية ويتم إرسال قائمة بالأعداد والأسماء للّجنة الفرعية لجدولتها ليتم تنفيذها عن طريق الشركات الناقلة الذين هم أعضاء باللجنة الفرعية”

ووفقاً للمنشور، وضعت اللجنة شروطا لقبول الراكب، وهي أن يكون لديه تذكرة سفر، وأن يكون خاضع للفحص PCR لمرتين بينهما فترة 14 يوما، وعدم اصطحاب حقيبة اليد لمقصورة الطائرة.

يشار إلى أن تعداد العالقين بالخارج من المواطنين والراغبين بالعودة حوالي 15 ألف مواطن سيتم إعادتهم تباعاً، وفق المنشور.