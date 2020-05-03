صحفي مقرب من حزب أردوغان: تركيا لن تتراجع عن دعم حكومة الوفاق عسكريًا 

قال الصحفي التركي، حمزة تكين، المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إن “تركيا ستزيد من دعمها لحكومة الوفاق التي وصفها بـ «الشرعية» وستقلب الموازين أكثر وأكثر في الميدان”، لافتًا إلى أنه “لا تراجع من الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق مهما كانت الضغوطات الدولية”، على حد قوله

وأضاف «تكين» في لقاء تلفزيوني عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الغرياني المقيم في تركيا، السبت، أن “الجميع يعلم أن تدخل تركيا عسكرياً لجانب حكومة الوفاق، الهدف منه ليس مجرد إطالة أمد الحرب وإطلاق النار على الأراضي الليبية بل الضغط لسحب كل الأطراف التي وصفها بـ«المنقلبة على الشرعية» فإما تنهي هذه الأطراف أو الجلوس على طاولة الحوار”، على حد زعمه.

تابع؛ “حكومة الوفاق تحتاج لأي دعم عسكري، وتركيا ربما ستزيد خلال الفترة المقبلة من دعمها العسكري ونوعيته لأنه من الواضح أن «حفتر» يحاول بطريقة ما أن يخدع الاطراف الاخرى ولكن الأمر لن يمر بسهولة على الجانب التركي»، بحسب ادعائه.

وأشار الصحفي التركي، إلى أن “ما ستفعله تركيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق هو المزيد من الدعم العسكري للقضاء على المليشيات وتكبيدها الهزائم التي تستحقها في الميدان، والأيام الماضية أثبتت نجاح قوات الوفاق ودقة سلاح الجو التي تستخدمه حكومة الوفاق بدعم تركي لإستهدافات نوعية وليست عشوائية”، على حد زعمه.

وأردف أن “هناك تنسيق في مكان ما بين موسكو وأنقره فيما يتعلق بالقضية الليبية”، مستطردًا أنهم “في تركيا لم يسمعوا عن أي مقترح من الجانب الروسي كما قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث أنه وفقَا للمعلومات والتقارير في الشأن الليبي الصادرة بتركيا فمن المتوقع أن ما قام به المستشار صالح هي مناورة حاول من خلالها إلصاق التصريحات والفكرة بالجانب الروسي”، بحسب قوله.

وزعم الصحفي التركي، حمزة تكين، أن “عقيلة صالح لا يتحرك ويصرح إلا بإذن وتوجيه من داعميه خليفة حفتر وتوجهه في ليبيا ودول التي تدعم الثورات المضادة في الربيع العربي وحاولوا أن يلصقوا هذه الدعوة السياسية في الجانب الروسي على اعتبار أن روسيا دولة قوية وكبيرة ربما حاولوا أن يرسلوا رسالة أن روسيا معنا وتدعمنا وهناك دولة كبيرة لكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولو كان كذلك لكانت روسيا نسقت في مكان ما مع الجانب التركي وهذا الأمر لم يحصل للحظة كما قال أو ادعى عقيلة صالح” بحسب تعبيره.

وأضاف: “لنفترض أن تركيا تتدخل عسكرياً في ليبيا وهذا الأمر حاصل بالفعل بناء على اتفاقية شرعية وقعتها تركيا مع حكومة شرعية معترف فيها من الأمم المتحدة ومنظمتها والمجتمع الدولي من بنودها أن تتلقى حكومة الوفاق الدعم العسكري التركي هذا الدعم وحجمه سواء باخرات عسكرية او طائرات مسيرة ودبابات وجنود، حجم هذا الدعم العسكري تقرره حكومة الوفاق بالتنسيق مع الجانب التركي، هذا الصراخ من (حفتر) وجماعته في ليبيا سببه الأوجاع التي منيوا بها خلال الأسبوعين الماضيين في الميدان من قبل قوات حكومة الوفاق التي تتلقى دعم عسكري من الجانب التركي”، بحسب ادعائه.