(فيديو) حكماء وأعيان قبيلة الدرسة تفوض القيادة العامة بإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة شؤون البلاد

حكماء وأعيان بلدية الساحل من قبيلة الدرسة تفوض القيادة العامة لزمام الأمور في البلاد.

#شاهد/ حكماء وأعيان بلدية الساحل من قبيلة الدرسة يسلمون المنطقة العسكرية #الجبل_الأخضر والتوجيه المعنوي تفويض استلام القيادة العامة لزمام الأمور في البلاد.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Sunday, May 3, 2020