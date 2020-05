(فيديو) حكماء وأعيان قبيلة الدرسة تفوض القيادة العامة بإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة شؤون البلاد

حكماء وأعيان بلدية الساحل من قبيلة الدرسة يزورون المنطقة العسكرية الجبل الأخضر والتوجيه المعنوي

#شاهد/ حكماء وأعيان بلدية الساحل من قبيلة الدرسة يزورون المنطقة العسكرية الجبل الأخضر والتوجيه المعنوي لتفويض القيادة العامة لإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة البلاد.

