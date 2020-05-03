(فيديو) حكماء وأعيان قبيلة الدرسة تفوض القيادة العامة بإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة شؤون البلاد

قصر ليبيا-العنوان
زار حكماء وأعيان بلدية الساحل من قبيلة الدرسة المنطقة العسكرية الجبل الأخضر والتوجيه المعنوي وذك لتسليم تفويض القيادة العامة لزمام الأمور في البلاد.
وحضر الزيارة العميد عبدالعالي عيسى معاون آمر الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة العسكرية الجبل الاخضر ، والعقيد أحمد بوغزالة آمر التوجيه المعنوي فرع الجبل الأخضر
حكماء وأعيان بلدية الساحل من قبيلة الدرسة يزورون المنطقة العسكرية الجبل الأخضر والتوجيه المعنوي
#شاهد/ حكماء وأعيان بلدية الساحل من قبيلة الدرسة يزورون المنطقة العسكرية الجبل الأخضر والتوجيه المعنوي لتفويض القيادة العامة لإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة البلاد.
Posted by صحيفة العنوان الليبية on Sunday, May 3, 2020
حكماء وأعيان بلدية الساحل من قبيلة الدرسة تفوض القيادة العامة لزمام الأمور في البلاد.
#شاهد/ حكماء وأعيان بلدية الساحل من قبيلة الدرسة يسلمون المنطقة العسكرية #الجبل_الأخضر والتوجيه المعنوي تفويض استلام القيادة العامة لزمام الأمور في البلاد.
Posted by صحيفة العنوان الليبية on Sunday, May 3, 2020
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