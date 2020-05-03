ردًا على السراج .. الصديق الكبير: تركيز السلطات في يد شخص واحد يمثل مخالفة للاتفاق السياسي

أرسل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خطاباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا خلاله أن إعلان حالة الطوارئ يستلزم صدوره قرار من السلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكل إليها بحسب القانون اقتراح إعلان عن حالة الطوارئ، وهذا ما لم يتحقق في القرار 209 لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

وفى خطابه الذي تحصلت “الساعة24″، أكد الكبير أن مصرف ليبيا المركزي قد اتخذ كافة التدابير والإجراءات ضمن اختصاصاته لمكافحة أزمة كورونا، وأن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها إعلان حالة الطوارئ، ولا يجوز أن يكون مبرراً للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة، كمبدأ سيادة القانون والمحافظة على كيان الدولة ومواردها وضمان الاستدامة المالية والفصل بين السلطات واحترام القانون .

وأوضح الكبير، أنه طالب رئيس المجلس الرئاسي بخصوص فتح المنظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، إضافة إلى صرف المرتبات قبل اعتماد الترتيبات المالية مسائل لا علاقة لها بسبب إعلان حالة الطوارئ وسبق للمركزي اتخاذ الإجراءات بشأنها وبيان وجهة نظره بالخصوص.

وأكد رئيس مصرف ليبيا المركزي، أن تركيز السلطات في يد شخص واحد وهو رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بحسب المادة الرابعة الصادر عن المجلس الرئاسي يمثل تجاوزاً لنص وروح المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 عدا مخالفته لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، كذلك وجود مخاطر بأن ينحرف تطبيق حالة الطوارئ، مشيدا بالمجلس الأعلى للقضاء و تعويله على مؤسسة القضاء الليبي باعتبارها حامية العدالة والضامنة للحقوق والحريات وطوق النجاة الداعم لاستقرار كيان الدولة.