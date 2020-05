قنونو: سلاح الجو نفذ 9 غارات على آليات في قاعدة الوطية وتينيناي

قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن سلاح الجو التابع

لقوات الوفاق نفذ ضربات استهدفت سيارة عسكرية في قاعدة الوطية وسيارة عسكرية في تينيناي جنوب

بني وليد

وأوضح قنونو في إيجاز عبر الصفحة الرسمية لما تعرف بعملية

بركان الغضب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن سلاح الجو استهداف سيارة عسكرية

تحمل جنود تابعين للجيش في منطقة القريات، مضيفا أن سلاح الجو وجه ثلاثة ضربات جوية

استهدفت 3 سيارات مصفحة (دفع رباعي) وتدميرهم بالكامل ومقتل من كان على متنهم في محيط

تينيناي جنوب بني وليد.

وأضاف قنونو أن

طيران الوفاق وجه 3 ضربات جوية قبل قليل على قاعدة الوطية استهدفت اليات و افراد

تابعين للجيش

