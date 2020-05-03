تشديدات من لجنة مجابهة كورونا على تطبيق الإجراءات الصارمة على مخترقي الحظر

أكدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الأحد، أنه تم ملاحظة العديد من الخروقات من قبل أصحاب المحلات التجارية التي لايشملها الاستثناء ممّا يعرقل الجهود المبذولة لمكافحة ومجابهة الفيروس.

وشددت اللجنة على تطبيق جميع الإجراءات الصارمة على من يخترق قرار الحظر، موجهةً الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها الحرس البلدي لتطبيق والالتزام بالحظر المفروض، مطالبة بتطبيق القوانين على المخالفين بشكل صارم، حرصا على سلامة المواطنين من الوباء.

وأكدت اللجنة، أن الإلتزام بالخطة العلمية للاستجابة الوطنية سيضمن سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا وتفشي المرض في ليبيا.