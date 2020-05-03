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قنونو: إيجاز بغارات طيران الوفاق في الـ 24 ساعة الأخيرة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إنه عند الساعة 12:08 ليلاً تم استهداف سيارة عسكرية في قاعدة الوطية و سيارة عسكرية في تينيناي جنوب بني وليد تابعتين للجيش الليبي.

وأضاف قنونو، في إيجاز بعمليات طيران الوفاق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نشرته الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب” على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”: “في تمام الـ 01:22 ظهراً استهداف سيارة عسكرية على متنها في القريات، وفي 05:10 فجراً تم تنفيذ 3 ضربات جوية استهدفت 3 سيارات مصفحة (دفع رباعي) وتدميرهم بالكامل في محيط تينيناي جنوب بني وليد”

وتابع قنونو: “في الـ01:40 ليلاً، 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية  استهدفت آليات و أفراد”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كذاب اشر فلا تستطيع اى زرزورة مسيرة دخول منطقة حظر الطيران والا سقطت لهذا تهرب الى مناطق مدنية بينما يتقدم الجيش فى ابوسليم

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  • المضحك ان محور ابوقرين شرق مصراطة وهادئ وملتزم بهدنة الجيش الوطنى بعد اخر طريحة من الجيش للمليشيات

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  • عيشوا في اوهامكم واحلامكم يا جرذان حمتر والمحماري. نحن في الطريق لاقتلاع الخونة والعملاء من التراب الليبي الطاهر.

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