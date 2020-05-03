قنونو: إيجاز بغارات طيران الوفاق في الـ 24 ساعة الأخيرة

قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إنه عند الساعة 12:08 ليلاً تم استهداف سيارة عسكرية في قاعدة الوطية و سيارة عسكرية في تينيناي جنوب بني وليد تابعتين للجيش الليبي.

وأضاف قنونو، في إيجاز بعمليات طيران الوفاق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نشرته الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب” على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”: “في تمام الـ 01:22 ظهراً استهداف سيارة عسكرية على متنها في القريات، وفي 05:10 فجراً تم تنفيذ 3 ضربات جوية استهدفت 3 سيارات مصفحة (دفع رباعي) وتدميرهم بالكامل في محيط تينيناي جنوب بني وليد”

وتابع قنونو: “في الـ01:40 ليلاً، 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية استهدفت آليات و أفراد”