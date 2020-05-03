بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. «مفوضية الانتخابات»: الإعلام شريك أساسي

تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى كافة الصحفيين بـ«أجمل التهاني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يوافق الثالث من مايو من كل عام».

وأضافت عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «والمفوضية وإذ تهنئ جميع الصحفيين (فإنها) تثمن عالياً دور الصحافة في نجاح الاستحقاقات الانتخابية السابقة، باعتبار الإعلام شريكاً أساسياً مع المفوضية».

وعلى صعيد التعاون المشترك، أكدت المفوضية «مضيها في تنظيم اللقاءات الحوارية والفعاليات التدريبية للصحفيين بهدف تعزيز التواصل وإيجاد أرضية مشتركة تسهم في إبراز دورها ونزاهة الانتخابات ومصداقيتها».

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كما جددت تأكيدها على أن «سبل التواصل مفتوحة مع الصحفيين والإعلاميين في كل الأوقات والظروف، وترحب بجميع المقترحات التي تدعم مجالات التوعية».

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها «بصدد إنشاء مركز إعلامي مجهز بكافة الإمكانيات والخدمات عالية المستوى، ليكون منصة للإعلام الانتخابي بأعلى المعايير المهنية».

وفي رسالة من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالمناسبة نفسها، أدانت وليامز «كافة الاعتداءات على الصحفيين» داعية إلى «تقديم مرتكبيها إلى العدالة».

يشار إلى أن ليبيا تقبع في المرتبة رقم 162، من بين 175 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 وفق التصنيف السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود».

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