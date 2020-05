اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا تطالب بتطبيق إجراءات صارمة على مخترقي الحظر

شدّدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، الأحد، في اجتماعها على تطبيق جميع الإجراءات الصارمة على من

يخترق قرار الحظر بعد ملاحظة العديد من الخروقات من قبل أصحاب المحلات التجارية التي

لا يشملها الاستثناء ممّا يعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

وطالبت اللجنة في بيان على صفحة التواصل الاجتماعي

فيسبوك الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها الحرس البلدي بتطبيق الحظر المفروض بموجب القرار

رقم (288)لسنة 2020م.

وأكدت اللجنة أن المجموعات التي تتجول خلال ساعات الحظر غير

مكترثين بخطورة هذا الوباء وسرعة انتشاره، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق القوانين الصارمة

عليهم لسلامة المواطنين من الوباء

