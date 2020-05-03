«البكوش»: المجتمع الدولي يحاول «جرجرة» حكومة الوفاق لمفاوضات لفخ المفاوضات مع «حفتر»

قال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، إن المجتمع الدولي ليس لديه أي تغيير في طرق تعامله مع الأزمة الليبية ولم يجمع إرادته بعد وعلى هذا الأساس سيحاولون جرجرة حكومة الوفاق لفخ مفاوضات سياسية مع (حفتر)”، على حد قوله.

وأضاف «البكوش» خلال مداخلة عبر قناة «التناصح»، السبت، أنا “ضد أن نخون أعضاء مجلس نواب وما إلى ذلك عدونا حفتر ومشروعه الإنقلابي لذلك تهديد الأعضاء هناك وأنكم لن تعودوا لطرابلس هذا ليس وقته الآن، أعتقد أنه من المهم استغلال الفرصة بقدر الإمكان لتشجيع ظهور الكثير رأينا في مرزق المجلس العسكري وفي سبها والقبة وبعض الشخصيات من قبيلة العبيدات يجب تشجيع ذلك واستغلال الفرصة ليكون هناك مشروع متكامل في مواجهة هذه المشاريع”.

وتابع؛ “حكومة الوفاق أشارت إلى أنها ستقبل بالمفاوضات في بيانها الأخير وعليه يجب مناقشة النقطة المهمة التي تتمثل بالموقف الاستراتيجي لحكومة الوفاق”، لافتًا إلى أن “تونس والجزائر دولتين لهما أهمية ودور في القضية الليبية لكن للأسف كل من الرئيس التونسي والجزائري ليس لديهم أي فكرة عما يجري في ليبيا وليس لديهم الرصيد السياسي حتى يتحركا بقوة”، على حد تعبيره.