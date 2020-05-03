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«البكوش»: المجتمع الدولي يحاول «جرجرة» حكومة الوفاق لمفاوضات لفخ المفاوضات مع «حفتر»

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، إن المجتمع الدولي ليس لديه أي تغيير في طرق تعامله مع الأزمة الليبية ولم يجمع إرادته بعد وعلى هذا الأساس سيحاولون جرجرة حكومة الوفاق لفخ مفاوضات سياسية مع (حفتر)”، على حد قوله.

وأضاف «البكوش» خلال مداخلة عبر قناة «التناصح»، السبت، أنا “ضد أن نخون أعضاء مجلس نواب وما إلى ذلك عدونا حفتر ومشروعه الإنقلابي لذلك تهديد الأعضاء هناك وأنكم لن تعودوا لطرابلس هذا ليس وقته الآن، أعتقد أنه من المهم استغلال الفرصة بقدر الإمكان لتشجيع ظهور الكثير رأينا في مرزق المجلس العسكري وفي سبها والقبة وبعض الشخصيات من قبيلة العبيدات يجب تشجيع ذلك واستغلال الفرصة ليكون هناك مشروع متكامل في مواجهة هذه المشاريع”.

وتابع؛ “حكومة الوفاق أشارت إلى أنها ستقبل بالمفاوضات في بيانها الأخير وعليه يجب مناقشة النقطة المهمة التي تتمثل بالموقف الاستراتيجي لحكومة الوفاق”، لافتًا إلى أن “تونس والجزائر دولتين لهما أهمية ودور في القضية الليبية لكن للأسف كل من الرئيس التونسي والجزائري ليس لديهم أي فكرة عما يجري في ليبيا وليس لديهم الرصيد السياسي حتى يتحركا بقوة”، على حد تعبيره.

الوسوم

البكوش المجتمع الدولي حفتر حكومة الوفاق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياحمار يامتخلف العالم مشغول بجائحة كورونا ولا يعنيه جائحة ليبيا

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  • انشاء الله تجرجر من قفاك ياميبون ونرى جرجرة فى انقرة لسيدك المعتوه بعد ثورة الجياع التى ستنطلق قريبا فى تركيا مع الخراب الاقتصادى على يد جائحة السلام كورونا يابن الميبوبة

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  • عكستها يا بكوش المجتمع الدولي طلب من تركيا أن تتدخل لاحداث ميزان القوه لصالح مليشيات الاخوان لأن الغرب الاستعماري وخاصه بريطاليا لا تستغني عن الاخوان وعن دورهم الخياني في الوطن العربي لذلك طلبت من كلبها الدبرومان ردوغان ان يسند صف الأخوان بدعم مليشياتهم بشتي الاسلحه لكي يصعب علي الجيش انهاء المعركه مع المليشيات المستقويه بتركيا وبالتالي الجيش هو الذي يجرجر للمفاوضات مع الارهابيين يقبل بهم كآمر واقع ولالتالي يتقاسم السلطه مع الاخوان

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  • Ya Liar, tell the universe who was behind the hold as a captive and treated you as a little rat in Tripoli. That is the reward you have received and shall receive so soon unless you remain hiding in one Turkey’s sewage hubs ya liar & coward

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