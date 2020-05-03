“إجراءات صارمة” لاستقبال العالقين في الخارج

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ. د بدر الدين النجار، إنه “لن يعود أي مواطن إلى ليبيا إلا بعد خضوعه للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الدولة والتأكد من خلوه من كورونا”.

وأضاف النجار في تصريح نشره المكتب الإعلامي للمركز، أن “الوطني لمكافحة الأمراض” اتخذ إجراءاته من الناحية الفنية بشأن عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج.

وأشار النجار إلى أن الإجراءات الوقائية تتمثل في إعداد دليل إرشادي لشركات الطيران في كيفية التعامل مع المواطنين العالقين خلال عملية نقلهم إلى ليبيا، موضحا أن هناك تنسيقاً بين وزارة المواصلات والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في عمليات نقل المواطنين.

وبشأن الخطوات التي ستتخذ بعد وصول المواطنين إلى ليبيا، بيّن النجار أن المركز جهّز بطاقات لمتابعة الوضع الصحي لهم، سيتم تعبئتها داخل الطائرات وتسليمها إلى مكاتب الرقابة الصحية الدولية، التي بدورها ستعمل على تسليمها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومن خلالها سيتم متابعة كافة المسافرين.

ومن المقرر أن تصل أولى رحلات العالقين في الخارج يوم الثلاثاء المقبل، على أن تصل رحلتين أو 3 يوميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية