الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة بكورونا في مقاطعة هوبي لليوم 29 على التوالي

أعلنت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي وسط الصين، والتي تعتبر

نقطة انطلاقة عدوى فيروس كورونا، الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض لليوم

الـ29 على التوالي، مشيرة إلى أن المقاطعة سجلت حتى الآن 68128 إصابة مؤكدة بالفيروس

، بينها 50333 حالة في حاضرتها مدينة ووهان.

وأشارت لجنة الصحة المحلية إلى أنه تم تعقب 282632 شخصا كانوا

على اتصال وثيق بالمصابين في هوبي، حيث ما زال 1383 منهم يخضعون للملاحظة الطبية.

وباتت المقاطعة تعتبر خالية من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

كورونا المستجد في 26 أبريل.

